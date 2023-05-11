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Приметы и советы

Байден потерялся и не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру

Евгений Белоусов
В мире
Байден потерялся и не смог найти выход со сцены после речи с угрозами всему миру
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден заблудился во время выхода со сцены на мероприятии в Нью-Йорке, где он говорил про риск дефолта. Трансляцию речи главы Соединенных Штатов вел YouTube-канал «PBS NewsHour».

Попрощавшись с залом, Байден он развернулся и не смог самостоятельно найти выход. К американскому лидеру подошел помощник, который указал политику правильное направление и помог уйти со сцены.

В своей речи Байден заявил, что дефолт в США грозит проблемами всему остальному миру. Президент США также заявил, что сам риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен допустила, что в стране существует угроза дефолта. Она также подчеркнула, что действия со стороны американского президента могут привести к настоящему конституционному кризису в Соединенных Штатах.

Бывший президент США Дональд Трамп, наоборот, призвал республиканцев допустить в стране дефолт, если Белый дом не согласится на масштабное сокращение расходов.

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