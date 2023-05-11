«Нет боеприпасов для самих себя»: Трамп посетовал на слишком большие поставки оружия Киеву

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США поставляют слишком много оружия и боеприпасов на Украину, заявил в четверг, 11 мая, экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

— Мы отдали так много оборудования, у нас нет боеприпасов для самих себя прямо сейчас… Мы отдаем так много, — передает слова политика телеканал CNN.

Бывший президент Америки также в очередной раз заявил, что он способен остановить украинский конфликт в течение всего 24 часов, если вернется в Белый дом.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, той помощи, которую западные страны, особенно США, оказывают Украине, недостаточно. Запад поставляет «очень мало» артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые «критически важны» для страны.

Часть оружия попадает на черный рынок, а часть — оставляется на покидаемых территориях. Так, боец частной военной компании «Вагнер» рассказал, что во время отступления из Артемовска военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили большое количество боеприпасов и орудий.