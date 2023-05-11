СМИ: Члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова избили в Москве

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Члена жюри шоу «Танцы со звездами» и многократного чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова избили в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел на прошлой неделе. Позднее танцор обратился к медикам, которые диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы, травмы головы и лица, а также ушибы грудной клетки и ушной раковины. После этого Кожевникова госпитализировали, пишет Shot.

В понедельник, 1 мая, на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали на выходе из ресторана в центре Москвы. Как рассказала жена потерпевшего, она с мужем направлялась к машине, когда на них налетела компания из нескольких человек. После серии оскорблений злоумышленники повалили Шведа на землю и, избив его, скрылись на машине. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».