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Приметы и советы

ФСБ перехватила почти полтонны кокаина на границе с Белоруссией

Араз Салехов
Происшествия
ФСБ перехватила почти полтонны кокаина на границе с Белоруссией
Фото: glava.rk.gov.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) перехватили 492 килограмма латиноамериканского кокаина на границе с Белоруссией. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе ФСБ России.

— ФСБ РФ пресечена новая попытка ввоза в Россию латиноамериканского кокаина. Очередная партия кокаина, следовавшая в направлении Республики Польша, изъята на российско-белорусской границе в Смоленской области, — говорится в сообщении.

Во время досмотра фуры с турецкими номерами сотрудники ведомства обнаружили тайник с 116 упаковками наркотиков. После ФСБ выявила еще один автомобиль с партией кокаина — его остановили, а внутри в тайнике нашли еще 373 упаковки с наркотиками, передает РИА Новости.

В начале апреля таможенники Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с оперативниками ФСБ изъяли более 773 килограммов гашиша. Наркотики находились в тайнике грузового транспортного средства. В общей сложности было обнаружено 7,6 тысячи плиток с гашишем, стоимость которых на черном рынке составляет более 350 миллионов рублей.

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