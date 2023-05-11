Скончалась актриса Джэклин Зимен

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Американская актриса Джэклин Зимен умерла на 71-м году своей жизни Об этом сообщил исполнительный продюсер Фрэнк Валентини.

— Как и ее героиня легендарная Бобби Спенсер, она была лучом света, настоящим профессионалом и подарила так много позитивной энергии благодаря своей работе, — написал он в соцсети.

Американка получила всеобщую известность благодаря съемкам в мыльной опере «Главная больница». К проекту артистка присоединилась в 1977 и сыграла более чем в 800 эпизодах.

Она была номинирована на Дневную премию «Эмми»: четыре — за «Главную больницу», один — за роль Софии Мэдисон в сериале «Бухта». В детстве Зимен занималась балетом. Но решила посвятить жизнь актерскому ремеслу. У нее остались две дочери.