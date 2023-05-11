Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«РВ»: ВСУ расстреляли раненых российских бойцов в Артемовске

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«РВ»: ВСУ расстреляли раненых российских бойцов в Артемовске
Фото: gur.gov.ua

Солдаты украинской армии расстреляли российских бойцов в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщили российские военкоры.

— Нацисты снова публикуют кадры расстрела бойцов ЧВК «Вагнер» под Бахмутом, — рассказали они.

За кадром оператор дрона говорит: «Добивай его!». После этого российского штурмовика расстреливают, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

В конце апреля украинские войска взорвали в Артемовске четыре девятиэтажных дома, где в подвалах укрывались минимум 20 мирных жителей. Уточняется, что это произошло два дня назад при отступлении ВСУ из поселка Цветмет, расположенного на окраине Артемовска.

Два французских наемника-неонациста, Гийом Андреони и Алан Винерон, вернувшиеся на родину с Украины, были задержаны во Франции за незаконный провоз оружия. Однако позже выяснилось, что эти наемники расстреляли троих российских бойцов.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

Украина Армия Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте