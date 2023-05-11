Фото: gur.gov.ua

Солдаты украинской армии расстреляли российских бойцов в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщили российские военкоры.

— Нацисты снова публикуют кадры расстрела бойцов ЧВК «Вагнер» под Бахмутом, — рассказали они.

За кадром оператор дрона говорит: «Добивай его!». После этого российского штурмовика расстреливают, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

В конце апреля украинские войска взорвали в Артемовске четыре девятиэтажных дома, где в подвалах укрывались минимум 20 мирных жителей. Уточняется, что это произошло два дня назад при отступлении ВСУ из поселка Цветмет, расположенного на окраине Артемовска.

Два французских наемника-неонациста, Гийом Андреони и Алан Винерон, вернувшиеся на родину с Украины, были задержаны во Франции за незаконный провоз оружия. Однако позже выяснилось, что эти наемники расстреляли троих российских бойцов.

Конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление, заявил американский правозащитник Аджаму Барака. Так ли это на самом деле и как обстоят дела с контрнаступлением у ВСУ, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.