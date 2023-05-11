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Приметы и советы

Диетолог призвал раз и навсегда отказаться от трех типов продуктов

Ника Комкова
Общество
Диетолог призвал раз и навсегда отказаться от трех типов продуктов
Фото: Pexels

Продукты с использованием обработанных ингредиентов грозят вредными последствиями для здоровья и увеличением веса. Диетолог Ребекка Новак призвала избегать продуктов, приготовленных с использованием рафинированного сахара, трансжиров и искусственных подсластителей. Об этом пишет издание She Finds.

Рафинированный сахар

Добавленный рафинированный сахар — это подсластитель, который призван улучшить вкус продуктов питания и напитков. Среди таких подсластителей — тростниковый сахар, фруктоза, кукурузный сироп и агава. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара, таких как газировка, булочки, сладкие хлопья, может привести к увеличению веса и хроническим заболеваниям, например, связанным с ожирением диабету и болезням сердца. В рафинированном сахаре много калорий и мало питательных веществ.

— Рафинированный сахар провоцирует тягу к еде и вызывает бессилие в течение дня, — объяснила Новак.

Вместо рафинированного сахара диетолог посоветовала использовать натуральные подсластители. Например, патоку. Она повышает уровень железа в организме и благотворно влияет на сердце.

Трансжиры

Трансжиры, или трансжирные кислоты — это тип ненасыщенных жиров, которые содержатся в таких продуктах, как замороженная пицца. Обычно большое их количество содержится в обработанных пищевых продуктах. Перепотребление трансжиров грозит ожирением, воспалением в организме, высоким уровнем холестерина, диабетом и болезнями сердца. Продукты с высоким содержанием трансжиров также замедляют метаболизм. Эксперт посоветовала выбирать продукты, приготовленные из цельного зерна и полезных масел.

— Цельные злаки, такие как киноа или овес, богаты витаминами, минералами, клетчаткой, белком и антиоксидантами, которые помогут бороться с лишним весом, оставаться сытым в течение длительного периода времени, — отметила диетолог. Также цельные злаки связаны со снижением риска некоторых видов рака и улучшением здоровья сердца.

Полезные масла, такие как оливковое или кокосовое, содержат незаменимые жирные кислоты и множество антиоксидантов, которые уменьшают воспаление, улучшают работу мозга и повышают уровень энергии.

Искусственные подсластители

Искусственные подсластители используются в качестве заменителя сахара, чтобы снизить потребление калорий. Диетолог предупредила, что искусственные подсластители также вредны. Они влияют на то, как организм регулирует гормоны аппетита. Также искусственные подсластители способствуют резистентности к инсулину, замедляют метаболизм, что приводит к хроническим рискам для здоровья.

Новак порекомендовала заменить их медом. Этот натуральный источник сладости содержит питательные вещества, при этом улучшает вкус блюд. В составе меда — витамины, минералы, антиоксиданты, ферменты, аминокислоты и полифенолы. Они улучшают пищеварение, а также уменьшают воспаление в организме.

Врач посоветовала включить в рацион больше фруктов и овощей, пить достаточное количество воды, снижать уровень стресса, высыпаться и регулярно заниматься физическими упражнениями.

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