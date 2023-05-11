Новостройку для переселения по реновации на 140 квартир ввели в Дмитровском районе

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Дмитровский на улице Клязьминская, владение 28а готова новостройка для переселения по программе реновации на 140 квартир. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Жилой дом — односекционный с подземным паркингом. Фасады облицованы металлическими кассетами белого и серого цветов, для сохранения единого облика здания на них установили металлические корзины под кондиционеры.

Всего в доме 140 квартир (однокомнатных — 30, двухкомнатных — 100, трехкомнатных — 10). Три квартиры оборудованы для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также установлена специальная сантехника. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах выполнена в соответствии со стандартами реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

Первый этаж дома сделали нежилым. Здесь разместили вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также здесь смогут открыться магазины, кафе, аптеки, пункты выдачи, сервисные службы, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Для удобства перемещения между этажами в каждой секции установили грузопассажирские лифты, их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники; обустроили детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадку, обустроили зоны для тихого отдыха.