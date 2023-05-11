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В Нижнем Новгороде простились с погибшим при подрыве машины соратником Прилепина

Араз Салехов
Общество
В Нижнем Новгороде простились с погибшим при подрыве машины соратником Прилепина
Фото: АГН Москва

В Нижнем Новгороде простились с погибшим водителем писателя Захара Прилепина, сотрудником батальона «Оплот» Росгвардии Александром Шубиным. Кадры церемонии публикует пресс-служба политика.

Шубина похоронят 12 мая в зоне спецоперации со всеми воинскими почестями, передает ТАСС.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Следственный комитет предъявил обвинение в терроризме задержанному по подозрению в покушении на Прилепина. Его обвиняют по двум статьям УК РФ — «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия».

Суд в Нижегородской области принял решение арестовать Александра Пермякова. Его обвиняют в покушении на писателя. Генпрокуратура страны контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

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