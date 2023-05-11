Спасатели освободили запутавшуюся в леске с крючками утку в Москве
Столичные спасатели освободили утку, которая запуталась в леске с крючками на Мазиловском пруду. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Спасрезерв».
— Раненая птица позволила спасателям поймать себя. С ювелирной аккуратностью старший смены извлек два небольших крючка. Одна снасть зашла в клюв, предварительно спутав его леской, вторая — в кожу под крылом, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале отряда уточнили, что сейчас с птицей все в порядка, она «сказала спасибо» и поплыла по своим делам.
Другое животное спасли недалеко от дома № 17 по Липецкой улице, где кот застрял в припаркованном автомобиле. Прибывший на место отряд пожарных приподнял машину, снял защитные конструкции и освободил потерпевшего. Операция попала на видео.
Еще один кот недавно оказался на льду и не мог выбраться. В этот момент на него напали вороны. Очевидцы вызвали спасателей, которые отпугнули птиц и вызволили животное из нелегкого положения.