Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Солнцева рассказала, как уменьшить вред от перекусов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Солнцева рассказала, как уменьшить вред от перекусов
Фото: Unsplash

Врач — диетолог-терапевт Татьяна Солнцева рассказала, как снизить вред от перекусов.

Эксперт посоветовала в любом случае не есть на ходу, а остановиться и, по возможности, присесть. При ходьбе нарушается нормальный физиологический процесс пищеварения. В результате пища хуже усваивается.

Необходимо следить за количеством съеденного. Перекус должен составлять примерно 150–250 ккал.

Солнцева также отметила, что нужно выбирать правильные продукты для перекуса. Он должен состоять из белка и клетчатки. Это поможет подавить чувство голода до основного приема пищи. Хорошим выбором будет кусочек курицы с листьями салата, яблоко или банан с небольшим количеством орешков. Также можно съесть натуральный йогурт, передает aif.ru.

В свою очередь диетолог Евгения Пегова добавила, что, выбирая правильный перекус перед тренировкой, человек усиливает эффект от упражнений и помогает организму быстрее восстановиться. Лучше всего выбрать сочетание белковой пищи и цельных зерен, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач-диетолог из медцентра «Проект Здоровье» Наталья Круглова рассказала, что у офисных сотрудников, которые проводят большую часть времени сидя и без физической активности, может нарушаться пищевое поведение. Поэтому им особенно важно следить за питанием.

Здоровье Правильное питание Продукты
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте