Диетолог Солнцева рассказала, как уменьшить вред от перекусов

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Врач — диетолог-терапевт Татьяна Солнцева рассказала, как снизить вред от перекусов.

Эксперт посоветовала в любом случае не есть на ходу, а остановиться и, по возможности, присесть. При ходьбе нарушается нормальный физиологический процесс пищеварения. В результате пища хуже усваивается.

Необходимо следить за количеством съеденного. Перекус должен составлять примерно 150–250 ккал.

Солнцева также отметила, что нужно выбирать правильные продукты для перекуса. Он должен состоять из белка и клетчатки. Это поможет подавить чувство голода до основного приема пищи. Хорошим выбором будет кусочек курицы с листьями салата, яблоко или банан с небольшим количеством орешков. Также можно съесть натуральный йогурт, передает aif.ru.

В свою очередь диетолог Евгения Пегова добавила, что, выбирая правильный перекус перед тренировкой, человек усиливает эффект от упражнений и помогает организму быстрее восстановиться. Лучше всего выбрать сочетание белковой пищи и цельных зерен, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Врач-диетолог из медцентра «Проект Здоровье» Наталья Круглова рассказала, что у офисных сотрудников, которые проводят большую часть времени сидя и без физической активности, может нарушаться пищевое поведение. Поэтому им особенно важно следить за питанием.