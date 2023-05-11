Андрей Бочкарев оценил готовность Музея искусств на территории промзоны «ЗИЛ»

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Москва, Южный административный округ, Даниловский район, бывшая территория АМО ЗИЛ Карта всех событий

Общестроительная готовность здания Музея искусств на территории бывшего завода «ЗИЛ» превышает 50 процентов. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строители выполняют облицовку фасадов и черновую отделку, также в активной стадии монтаж инженерных систем. Общая готовность объекта составляет более 50 процентов, — рассказал он.

Он расположен по адресу Автозаводская улица, владение 23/4. По словам главы Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в ходе выездной проверки инспекторы ведомства тщательным образом обследовали здание.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что столичные власти с 2020 года реализуют программу по созданию мест приложения труда.

С начала 2023 года в Москве в эксплуатацию ввели порядка 900 тысяч квадратных метров жилья на площадках бывших промышленных зон города. Планируется, что еще около 1,1 миллиона «квадратов» построят до конца года.