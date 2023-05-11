Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мощный взрыв прогремел в одном из центральных районов Милана

Лейла Алиева
В мире
Мощный взрыв прогремел в одном из центральных районов Милана
Фото: Pixabay

В одном из центральных районов Милана прогремел мощный взрыв. В результате загорелись несколько автомобилей.

Новость дополняется.

Взрывы Италия Пожары
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Стахий Колотвин
Стахий Колотвин

Заступница на небесах: какой была блаженная Матрона Московская

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стол, за которым усядутся все

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Все мнения
О проекте