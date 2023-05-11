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Прокуратура опубликовала видео вооруженного нападения на москвича на северо-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Прокуратура опубликовала видео вооруженного нападения на москвича на северо-востоке столицы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, 1-я Останкинская улица Карта всех событий

Появилось видео нападения на 58-летнего москвича, которое произошло на северо-востоке столицы. Его опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в четверг, 11 мая.

На записи видно, что 47-летний подозреваемый повалил на землю пострадавшего, и нанес ему несколько ударов по голове, шее и предплечью.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Нападение, о котором идет речь, произошло на 1-й Останкинской улице. Потерпевшего госпитализировали с колотыми ранами. Подозреваемый был задержан, а затем арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Похожий инцидент произошел на северо-западе Москвы. Таксист поссорился с коллегой, после чего ударил оппонента ножом в живот. Драка попала на видео.

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