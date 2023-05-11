Прокуратура опубликовала видео вооруженного нападения на москвича на северо-востоке столицы
Появилось видео нападения на 58-летнего москвича, которое произошло на северо-востоке столицы. Его опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры в четверг, 11 мая.
На записи видно, что 47-летний подозреваемый повалил на землю пострадавшего, и нанес ему несколько ударов по голове, шее и предплечью.
Нападение, о котором идет речь, произошло на 1-й Останкинской улице. Потерпевшего госпитализировали с колотыми ранами. Подозреваемый был задержан, а затем арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Похожий инцидент произошел на северо-западе Москвы. Таксист поссорился с коллегой, после чего ударил оппонента ножом в живот. Драка попала на видео.