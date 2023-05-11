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Песков: Россия негативно относится к поставкам Британией ВСУ ракет большой дальности

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Песков: Россия негативно относится к поставкам Британией ВСУ ракет большой дальности
Фото: Администрация президента РФ

Россия относится крайне негативно к поставкам Великобританией ВСУ ракет большой дальности. Об этом в четверг, 11 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Весьма негативно. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

В этот же день CNN со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

В конце марта Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Он применяется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных разрушений после пробития брони. В наши дни обедненный уран входит в состав боекомплектов американских танков Abrams, также их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.

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