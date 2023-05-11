Андрей Бочкарев: Станция метро «Потапово» послужила драйвером развития поселения Сосенского

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Градостроительный потенциал поселения Сосенского в зоне влияния строящейся станции метро «Потапово» составляет порядка 11 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство транспортной инфраструктуры всегда служит мощным драйвером к развитию территорий, — сказал он.

Там могут построить порядка трех миллионов «квадратов» жилья и около восьми миллионов квадратных метров социальных, деловых и коммерческих объектов.

Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что сейчас в Сосенском поселении уже построено свыше четырех миллионов «квадратов» жилья и более миллиона квадратных метров нежилых объектов.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице идет активное развитие социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах. По его словам, в Новой Москве построили детский сад в ЖК «Алхимово» в поселении Рязановском, а также детский сад и школу в составе ЖК «Саларьево парк» в поселении Сосенском.

Помимо этого, в поселении Сосенском начали строительство образовательного комплекса. Сейчас специалисты ведут работы по устройству фундамента.