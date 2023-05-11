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Приметы и советы

Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора

Лейла Алиева
В мире
Евросоюз призвал Грузию присоединиться к санкциям против российского авиасектора
Фото: shutterstock

Евросоюз призывает Грузию присоединиться к антироссийским санкциям по авиационному сектору. Об этом в четверг, 11 мая, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

Он напомнил, что в связи с украинским конфликтом ряд стран ввели санкции и разорвали авиасообщение с РФ.

— ЕС призывает Грузию, которая хочет стать кандидатом в ЕС, присоединиться к этим санкциям, включая в авиационной области, и быть внимательными к обходу действующих санкций, — сказал Стано.

Помимо этого, Стано рекомендовал Грузии не подпускать к своей территории небезопасные самолеты из России, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Ограничение на авиасообщение между странами действовало с 2019 года.

Также глава государства отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Теперь они смогут въезжать и выезжать из страны без оформления виз на срок до 90 дней. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность.

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