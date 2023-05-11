За березовым соком в лес не ходить: как не нарваться на подделку

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В четверг, 11 мая, отмечают народный праздник Березосок, посвященный началу сбора березового сока. По данным статистики, спрос на него после ухода многих зарубежных напитков вырос в несколько раз. «Вечерняя Москва» узнала, на что обращать внимание при его покупке в магазине.

Несмотря на возросший интерес, на полках супермаркетов представлено не так много производителей березового сока.

— К сожалению, не всех можно назвать добропорядочными. В составе должна быть одна добавка — лимонная кислота. Нередко на этикетке можно увидеть информацию о сахаре и многочисленных консервантах, — поясняет торговый эксперт Иван Дмитриев.

При покупке березового сока также стоит обойти стороной напиток с мякотью. Да и если субстанция в бутылке выглядит слишком мутной и с осадками, то это явно не березовый сок.

— Не стоит сравнивать по вкусу магазинный продукт. У покупного он в любом случае будет более насыщенным, а собранный напоминает простую родниковую воду, — добавил Дмитриев.

Эксперт рекомендует приобретать сок в фермерских магазинах или на рынках:

— Средняя стоимость хорошего сока за бутылку 0,5 литра составляет не менее 60 рублей.

ЦИФРА

2 года составляет срок хранения березового сока при соблюдении правильных условий герметизации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нурия Дианова, диетолог, гастроэнтеролог:

— Березовый сок содержит много витаминов группы B, поэтому после зимы пить его особенно полезно. Норма употребления в день для взрослого человека составляет 200 мл. Противопоказаний к нему нет, поэтому даже при проблемах с ЖКТ напиток полезен.