Объединяя отрасль: 27-й Российский интернет-форум пройдет 24–26 мая

Фото: Пресс-служба мероприятия

С 24 по 26 мая в Подмосковье пройдет 27-й Российский интернет-форум (РИФ 2023). Главными темами форума станут построение нового технологического будущего и объединение IT-бизнеса.

Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Форум проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

РИФ уже много лет выступает площадкой для презентаций достижений IT-отрасли, обмена опытом, выявления трендов будущего, а также пропитан вопросами экономического роста, основанного на технологическом развитии, новых моделях управления экономикой и социально-политической сферы.

— В 2022 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и изменениями. РИФ стал для многих местом, где формировалась картина будущего российского IT. Прошлый год показал, насколько важно делиться опытом и помогать друг другу переживать турбулентные времена. Экономика рунета, несмотря на все опасения, выросла на 24 процента, хотя изначально мы предполагали рост всего 11 процентов. Чтобы развиваться еще больше, быть импортонезависимыми, достигать технологического лидерства, нужно совместно обсуждать общие проблемы, искать решения и создавать что-то новое и действовать. Таким местом силы для IT-отрасли, мы надеемся, что традиционно станет РИФ 2023. «РИФ объединяет!» — один из главных слоганов форума этого года, — рассказал директор РАЭК, организатор РИФ Сергей Гребенников.

Ключевые темы РИФ 2023: технологический суверенитет, digital-маркетинг, E-com, IT-кадры, GameDev, EdTech, регулирование цифровых платформ и экосистем, импортозамещение в IT-сфере, МСП и стартапы, софт, медиа, телеком, искусственный интеллект, дизайн, Mobile, управление цифровыми продуктами, цифровая трансформация традиционных отраслей экономики, промышленности, госуправления и другие.