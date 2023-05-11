В Ростокино на проспекте Мира на месте пятиэтажки возводят дом по реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Ростокино по адресу проспект Мира, з/у 135а, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации.

— В настоящее время идет возведение надземной части здания. Дом строят на месте старой снесенной пятиэтажки, жители которой уже переехали в современные квартиры в новостройке по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 14, корпус 3, — сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из одной секции, ее возводят по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют панелями из керамического кирпича светлого бежевого цвета. Акцентным выступит темно-коричневый, которым выделят первый нежилой этаж, а также профили лоджий и металлические корзины для кондиционеров.

Всего здесь будет 112 квартир (однокомнатных — 32, двухкомнатных — 64, трехкомнатных — 16). Готовую улучшенную отделку в новых квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами проектом предусмотрена установка лифтов грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.