Фото: Pixabay

После поражения украинской армии в текущем конфликте Соединенные Штаты оставят Польшу один на один с Россией, поскольку сами США будут находиться в военном столкновении с Китаем. Такой прогноз сделали авторы издания Myśl Polska.

— Мы можем видеть, что на поле боя Украина не побеждает, и, кажется, шансов победить у нее все меньше, — говорится в статье.

По мнению авторов, американское военно-политическое руководство намерено во всех сферах истощить Россию текущим конфликтом, однако Китай не допустит подобного исхода.

Полноценное вступление Поднебесной в происходящее на Украине превратит ее из регионального в глобального игрока, что, в свою очередь, существенно приблизит начало китайско-американского столкновения. Подобный переломный момент не сулит для Польши ничего хорошего, подчеркивает издание.

Польша на данный момент уже находится в состоянии конфликта с РФ из-за оказываемой военной помощи украинской стороне, заключили авторы.

Реальное вовлечение Польши в боевые действия на Украине обернется для нее катастрофой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.