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Москвичам напомнили о правилах участия в весеннем велофестивале

Евгений Жуков
Город
Москвичам напомнили о правилах участия в весеннем велофестивале
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Жителям столицы напомнили о правилах участия в весеннем велофестивале. О них рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, участникам спортивного мероприятия рекомендуется следовать со средней скоростью колонны — 14–15 километров в час. Если же участник сомневается в своих умениях, то ему стоит держаться правой стороны трассы, чтобы его можно было объехать слева.

Не следует пренебрегать сигналами рукой во время движения и резко останавливаться. Перед заездом необходимо подготовить соответствующую экипировку: шлем, перчатки и защиту для локтей и коленей.

На мероприятии запрещено пользоваться мобильным телефоном во время движения. Кроме того, нельзя употреблять алкогольные напитки и курить. Заниматься рекламой, несогласованной с организаторами велофестиваля, а также приносить изображения с различной символикой или лозунгами также запрещено, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве уже в 11-й раз стартовал велосезон. В этом году в столице будут работать 776 станций велопроката.

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