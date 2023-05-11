Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с подозрением на инсульт

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Советского и российского режиссера Глеба Панфилова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил источник издания «Известия».

По словам собеседника газеты, сначала 88-летнего режиссера знаменитого фильма «Васса» доставили в реанимацию Одинцовской больницы, где медики заподозрили у него инсульт. Позднее врачи выявили у Панфилова нарушение мозгового кровообращения. В настоящее время он переведен в одну из столичных клиник, говорится в материале.

2 мая некоторые средства массовой информации сообщили о госпитализации знаменитого юмориста Евгения Петросяна. Тогда артисту якобы стало плохо, в связи с чем его отправили в больницу. Однако сам комик позднее опроверг эту информацию, заявив, что всего лишь проходит плановое обследование. Также Петросян призвал своих поклонников не разводить лишний раз панику по этому поводу. Позже выяснилось, что проблемы со здоровьем у юмориста все-таки имеются. Стало известно, что по итогам обследования у Петросяна диагностировали гипертоническую болезнь.