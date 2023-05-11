В Музее Победы наградили студентов-архитекторов из Москвы

Фото: Музей Победы

В Музее Победы состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Без срока давности. Минута молчания». Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе учреждения.

Помимо этого, в Зале Полководцев прошла выставка лучших работ. Посетителям были представлены проекты памятников и обелисков, временных арт-объектов, виртуальных 3D-моделей и многого другого.

— Конкурс стартовал в сентябре 2022 года и проводился в два этапа. Сначала на уровне вузов, затем конкурсные работы представлялись поисковому движению и Союзу архитекторов, и затем уже в оргкомитет направлялись заявки. Всего было порядка 300 участников из более чем 30 вузов. В финал прошли около 100 работ. Из этого числа были определены восемь победителей в двух номинациях, — рассказала координатор организационного комитета конкурса Любовь Солдаткина.

Среди победителей присутствовали три студента Инженерной академии Российского университета дружбы народов. Их проект «Огни ожидания» стал лучшим в номинации «Малые мемориальные архитектурные формы». Примечательно, что второе место заняла другая работа этих же авторов — «Жертвы».

По регламенту конкурса работы-победители будут предложены для реализации региональным властям летом 2023 года. В свою очередь сами авторы получили дипломы и памятные призы.

Накануне у стен Музея Победы глава КПРФ Геннадий Зюганов наградил юнармейцев и участников патриотического антифашистского автопробега «Наша Великая Родина». Помимо этого, они развернули 200-метровую копию Знамени Победы.