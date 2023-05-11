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Возгорание грузового автомобиля произошло в Северном районе столицы

Евгений Жуков
Происшествия
Возгорание грузового автомобиля произошло в Северном районе столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

В Северном районе столицы произошло возгорание грузового автомобиля. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На Дмитровском шоссе в районе дома №124А произошло возгорание грузового автомобиля, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение транспорта в районе инцидента ограничено — сейчас там занято два ряда в сторону Подмосковья. Водителям рекомендуется объезжать этот участок, передает Telegram-канал «Дептранс. Москвы».

В минувший вторник, 9 мая, на улице Земляной Вал около торгового центра «Атриум» мотоцикл влетел в пожарную машину, в результате чего транспорт загорелся.

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