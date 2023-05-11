Итальянские СМИ прогнозируют визит Зеленского в Рим

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил местный телеканал Rainews24.

Отмечается, что украинский лидер может приехать в Рим после визита в Берлин. При этом дата визита, который пока официально не подтвержден, не приводится, говорится на сайте телеканала.

Президент Украины Владимир Зеленский может решиться на переговоры с российской стороной, чтобы спасти репутацию Киева. Такой вывод сделал журналист Джозеф Боско в материале для американского издания The Hill.

Совсем скоро Украина рискует лишиться своего ключевого союзника в Европе. Все дело в политическом кризисе, разгоревшемся в Словакии, утверждает обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.

Соседние страны Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее сельскохозяйственному экспорту, написало французское издание Le Figaro. Так, фермер из Польши Марцин Мисяк рассказал, что поставляемое оттуда зерно не идет на международные рынки или в Африку, «как обещали политики», а остается в стране.