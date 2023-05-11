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Гагин: Большую часть техники для ВСУ уничтожают до поступления на фронт

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Гагин: Большую часть техники для ВСУ уничтожают до поступления на фронт
Фото: gur.gov.ua

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожают большую часть передаваемой Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники до ее попадания на фронт. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта, — рассказал Гагин.

По его словам, ВСУ получили достаточно много техники. При этом большая часть западного вооружения до сих пор хранится в Румынии и Польше, передает РИА Новости.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot не мог сбить российскую ракету «Кинжал», так как не способен перехватывать объекты на такой скорости, сообщили в Минобороны России. Так в ведомстве отреагировали на заявление руководителя пресс-службы Пентагона Патрика Райдера о том, что Украине якобы удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету.

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