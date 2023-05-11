MWM: Украина пожаловалась на неуязвимое российское оружие

Фото: Минобороны РФ

Российские крылатые ракеты Х-22 оказались неуязвимыми для украинских сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет американская газета Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, украинское руководство сетует на то, что у Киева нет средств для перехвата ракет. Отмечается, что сейчас Х-22 играют важную роль в поражении целей на Украине.

— Их большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, — говорится в тексте статьи.

В четверг, 11 мая, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России.

Реакция британского населения на эту новость не заставила себя долго ждать. Решение военно-политического руководства, в том числе премьер-министра страны Риши Сунака, о передаче дальнобойных ракет украинской стороне взбесило британцев.