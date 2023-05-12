Дерматовенеролог Бас: Заболевшие гонореей мужчины могут испытывать боль в яичках и мошонке

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Врач-дерматовенеролог Виктор Бас рассказал о признаках гонореи, которая передается половым путем и, как правило, проявляется с минимальными симптомами.

Он отметил, что у мужчин возможна внезапная и необъяснимая боль в области яичек и мошонки, а также усиление выделений из мочеиспускательного канала.

У женщин симптомы проявляются несколько иначе. Болезнь часто напоминает неспецифическую инфекцию мочевого пузыря или влагалища, которую можно заподозрить по усилению выделений, вагинальным кровотечениям между менструациями и боли при мочеиспускании.

— У женщин гонорея может распространяться в матку или маточные трубы. Воспалительный процесс способен повредить фаллопиевы трубы настолько, что увеличивает риск внематочной беременности или может привести к бесплодию. У мужчин гонорея может осложняться эпидидимитом. Иногда этот процесс может тоже привести к бесплодию, — сказал врач изданию «Столица на Онего».

Гонорея вызывает воспаление слизистых оболочек мочеполовой системы, глаз, ротоглотки и прямой кишки у больных обоих полов. У женщин оно поражает шейку матки, матку и фаллопиевы трубы. Врач предупредил о том, что гонорея — распространенное инфекционное заболевание, которым можно заразиться при незащищенном сексе. У женщин гораздо выше риск развития серьезных осложнений, спровоцированных гонореей.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов назвал гонорею одной из основных причин преждевременных родов. Специалист подчеркнул, что за последние 30 лет в нашей стране количество преждевременных родов выросло с 4 процентов до шести. Основная причина этого — инфекции, которыми может быть заражена женщина.