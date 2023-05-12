Врач Бережная дала совет, как избавиться от утренних отеков на лице

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Диетолог, гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная объяснила, что причиной утренних отеков на лице может быть наличие различных заболеваний, которым необходимо уделять внимание и своевременно обращаться за медицинской помощью.

При регулярном появлении отеков следует обратиться к врачу, отметила Бережная. Однако если отеки возникают от случая к случаю, их можно предотвратить, следуя правилам грамотно составленного рациона.

Бережная подчеркнула, что типичное переедание, недостаток жидкости в организме и употребление острых и жирных продуктов могут приводить к появлению отеков. Для предотвращения таких ситуаций рекомендуется употреблять большие объемы чистой воды, а также повышать свою физическую активность, подчеркнула эксперт.

— Движение, физическая нагрузка должны присутствовать в повседневной жизни на постоянной основе, тогда будут лучше работать почки, будет выводиться лишняя жидкость из организма, будет венозный отток, не будет застоя, лимфодренажная система будет хорошо работать, – заключила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

Она также уточнила, что перед менструацией в женском организме может накапливаться жидкость, что также может привести к отекам. Для улучшения работы почек и лимфодренажной системы необходимо налаживать рацион и заниматься спортом.

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