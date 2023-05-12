В России уменьшился спрос на алкогольную продукцию

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Россияне за прошедшие майские праздники заметно уменьшили потребление водки, вина и сидра, следует из исследования системы сервисов «Контур.Маркет».

В сравнении с прошлым годом, когда россияне только за майские праздники купили на 26% больше алкоголя, в этом году продажи этих напитков упали на 33-35%.

Водка заняла особую нишу в статистике: россияне купили на четверть меньше бутылок этого алкоголя, что привело к снижению выручки магазинов на 17%. Продажи коньяка сократились на 5%, однако при этом в сравнении с прошлым годом магазины получили на 1% больше выручки.

Тем временем, популярным выбором граждан России стало пиво, отмечают исследователи. Выросло и количество проданных бутылок или банок, и соответственно выручка, передает РИА Новости.

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность ввести запрет на продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00 часов. Кроме того, ведомство предлагает повысить минимальный возраст для покупки крепкого алкоголя до 21 года. Об этом стало известно в субботу, 6 мая. Нужна ли подобная мера в России и к чему может привести ее внедрение, «Вечерней Москве» рассказал эксперт рынка ретейла Александр Анфиногенов.