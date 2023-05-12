Скончался актер из «12 стульев» Олег Севастьянов

Фото: patriarchia.ru

Прославленный российский и советский актер Олег Севастьянов скоропостижно скончался на 74-м году жизни. Такое сообщение опубликовано на его личной странице в одной из социальных сетей.

— С прискорбием сообщаем, что 10 мая 2023 года ушел из жизни Олег Севастьянов, актер по профессии, пастор и поэт по призванию, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Артист получил образование в Школе-студии МХАТ, которую окончил в 1973 году. Севастьянов стал известен благодаря своим ролям в фильмах «Бронзовая птица», «Жердяйчик» и «12 стульев». Позже он стал лютеранским пастором, проповедовал в церквях в Москве и Эстонии.

С 2012 года Севастьянов писал поэзию и прозу, уделяя отдельное внимание в своих произведениях теме духовности. За это время несколько книг были опубликованы под его авторством.О дате прощания с актером и о месте его похорон пока ничего не сообщается.