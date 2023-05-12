Spectator: Названа причина, по которой Россия не капитулировала перед Западом

Фото: Pixabay

Стратегия Запада по отношению к России оказалась проваленной, поскольку все остальные страны мира не собираются вести экономические войны с Москвой. Такое мнение выразили обозреватели британского журнала The Spectator.

— Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире. Как оказалось, у незападных стран нет желания вводить санкции ни против России, ни против российских олигархов, — говорится в публикации.

В статье говорится, что перед санкциями ставили цель добиться капитуляции РФ. Однако тот факт, что все остальные страны планеты захотели дальше развивать партнерские отношения с Россией, резко нарушил западные планы. Например, это касается Китая и Индии, отметили авторы материала. Они добавили, что российскую экономику разрушить не удалось, она просто переориентировалась на новых партнеров.

Страны — участницы Европейского союза намерены расширить ряд действующих экспортных мер и запретить транзит ряда товаров через территорию России. Основной целью нового механизма является удержание других государств от помощи РФ и подавление торговых каналов, которыми якобы может воспользоваться Москва.