«Путин красавчик»: в Швейцарии поставили на место выходцев с Украины

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Один из жителей Швейцарии дал совет украинцам ехать домой на родину, чтобы там проследить за психическим здоровьем украинского лидера Владимира Зеленского. Слова швейцарца попали на видео, после чего ролик стал активно распространяться в telegram-каналах.

На кадрах слышно, что житель Швейцарии просит украинцев ехать домой и говорит, что в его стране они просто не нужны. При упоминании Зеленского он крутит у виска, намекая на психическое здоровье президента Украины. Когда мужчина заметил, что беженцы не совсем его поняли, то он сказал коротко: «Путин красавчик». После этого беседа прерывается, швейцарец не захотел больше разговаривать с украинцами, пишет РИА Новости.

В венгерской деревне Керепеш из рабочего общежития поступили жалобы о том, что украинские мигранты изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Кроме того, неоднократно передавались сообщения о преследовании беженцами местных девушек. Мэр деревни Ласло Дьюрича потребовал от украинцев отправиться на родину.