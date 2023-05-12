Врач Михалева перечислила симптомы синдрома хронической усталости

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Врач-диетолог и эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева перечислила симптомы синдрома хронической усталости.

По словам Михалевой, это состояние чаще всего встречается у людей в возрасте 40-59 лет. Кроме того, женщины во всех возрастных группах подвержены этому заболеванию чаще мужчин (60-85 процентов случаев).

Самыми яркими симптомами этого состояния являются слабость и чувство усталости, добавила врач. Синдром может также проявляться нарушением внимания, рассеянностью, болями в области сердца, живота и спины, снижением памяти, тахикардией. Все это повод обратиться к специалисту, передают «Известия».

О том, почему возникает синдром хронической усталости, рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. Он отметил, что в ряде случаев оно представляет собой аутоиммунное постинфекционное заболевание. При коронавирусе его также называют постковидный синдром.