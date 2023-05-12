Эксперт Азатьян назвал срок службы современных зубных пломб

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Керамические, композитные и металлические пломбы, которые применяют для лечения зубов, могут иметь различный срок службы в зависимости от качества материала и его установки, а также ухода за полостью рта. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал эксперт в сфере инноваций в стоматологии и генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян.

По его словам, обычный срок службы таких материалов может продлиться от пяти до 15 лет и более.

— Однако если пломба была правильно установлена и пациент следит за своей полостью рта, она может длиться годами. Имплантаты могут прослужить человеку десятилетиями, а то и на протяжении всей жизни в случае правильного ухода за ними, — рассказал Азатьян.

Он отметил, что применяемые для имплантатов современные материалы (керамика, титановые сплавы) отличаются прочностью и долговечностью. Они помогают стоматологам предлагать пациентам более долговечные и эстетически привлекательные решения в лечении, передают «Известия».

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