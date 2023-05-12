Функция подачи обращений в Дептранс появится у пользователей приложения «Московский транспорт»

Фото: Unsplash

В приложении «Московский транспорт» появится функция, позволяющая подать официальное обращение в департамент транспорта. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 12 мая зарегистрированный пользователь может через приложение «Московский транспорт» оставить официальное обращение в Департамент транспорта Москвы, на которое он получит ответ в течение 30 дней, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в данный момент число пользователей приложения превысило пять миллионов человек. «Московский транспорт» позволяет следить за прибытием городского транспорта в реальном времени, строить маршруты по городу (в том числе с учетом нескольких видов транспорта), пополнять проездные и социальные карты, а также пользоваться каршерингом и арендовать электросамокаты.

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В марте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2021 года жители столицы совершили 10 миллионов бесплатных пересадок на наземном транспорте, а в среднем за сутки горожане совершают порядка 19 тысяч бесплатных пересадок. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрировать карту «Тройка» в личном кабинете в приложении «Метро Москвы».