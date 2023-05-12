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Приметы и советы

Оториноларинголог Варосян назвала пять причин неприятного запаха изо рта

Ирина Игнатенко
Общество
Оториноларинголог Варосян назвала пять причин неприятного запаха изо рта
Фото: shutterstock

Неприятный запах изо рта, или галитоз, для большинства людей может быть всего лишь временным неудобством, которое можно устранить при помощи чистки зубов. Но иногда этот симптом может указывать на развитие серьезных заболеваний. Об этом рассказала оториноларинголог, ринохирург, отохирург Егине Варосян.

По словам медика, среди основных причин галитоза выделяют кариес и разрушение зубов, плохой уход за полостью рта, ношение брекетов. Кроме того, запах изо рта может возникать при наличии сахарного диабета, заболевания лор-органов и ЖКТ.

Чтобы точно установить причину галитоза, нужно посетить стоматолога и пройти обследование. Для профилактики необходимо чистить зубы два раза в день, применять зубную нить, отказаться от курения, передает Life.ru.

В свою очередь стоматолог Луиза Автандилян посоветовала отказаться от частых перекусов, так как из-за них слюна не вырабатывается в нужном объеме. Это приводит к размножению микроорганизмов и появлению неприятного запаха изо рта, передает ФАН.

Врач-гастроэнтеролог Меган Росси рассказала, как избавиться от чесночного запаха изо рта.

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