Сотрудники Госинспекции по недвижимости встретились со студентами МИИГАиК

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты Госинспекции по недвижимости провели встречу со студентами Московского государственного университета геодезии и картографии в рамках мероприятия «Открытый диалог». Об этом сообщила начальник Управления государственной службы и кадров инспекции Екатерина Логинова.

— Мы сотрудничаем с различными московскими вузами, которые готовят специалистов по имущественно-земельным вопросам. Благодаря таким встречам и открытым мероприятиям студенты могут увидеть реальные перспективы развития в рамках их профессионального профиля и вживую встретиться со своими будущими работодателями, — сказала она.

В свою очередь начальник Управления планирования и координации контрольной деятельности Самвел Восканов рассказал студентам о приоритетных направлениях работы инспекции. После мероприятия студентов столичного вуза пригласили на практику в контрольное ведомство.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.