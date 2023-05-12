СМИ: ЦБ РФ описал сценарий двухлетнего восстановления экономики до стабильного

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В этом году основой роста экономики является потребительский спрос, а в 2024 экономика будет расти благодаря инвестициям. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Банка России.

— Рост 2024 года может стать уже результатом инвестактивности 2022—2023 годов, спонсированной федеральным бюджетом, — говорится в материале.

В конечном итоге ЦБ РФ ожидает профицит в банковской системе на уровне 2,5—3,1 триллиона рублей и остатков на счетах расширенного правительства в 2,8—3 триллиона рублей. Сейчас инвестиционная активность в России находится на уровне 2021 года, передает издание.

Также Банк России представил доклад о денежно-кредитной политике. Согласно документу, во втором квартале 2023 года спрогнозирован рост внутреннего валового продукта на 4,2 процента с учетом того, что в первые три месяца года он продемонстрировал спад на 2,3 процента.

Подобный прогноз ЦБ РФ уже давал в апреле, исходя из базового сценария. В Центробанке исключили падение экономики страны в 2023 году. Предыдущий прогноз ЦБ допускал, что может произойти снижение ВВП на один процент или его рост на такую же величину.