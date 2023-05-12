Россияне рассказали, будут ли выращивать овощи на даче при условии снижения цен в магазинах

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Более 50 процентов опрошенных жителей страны старше 35 лет продолжат выращивать собственные овощи на огороде, даже если их стоимость в магазинах понизится в два-три раза. При этом молодые люди меньше заинтересованы в создании огородов: выращивать овощи планируют 29 процентов респондентов.

Россияне старшего поколения чаще всего сажают огурцы, помидоры, перцы, картофель. Молодые респонденты чаще всего ограничиваются декоративными растениями и зеленью.

Многие опрошенные отмечают, что хотят выращивать овощи, так как со своего огорода они вкуснее, чем из магазина, передает РИАМО.

Ранее в ходе опроса жители Петербурга поделились мнением по поводу огорода на даче. 29 процентов опрошенных относятся к нему отлично, любят им заниматься. Еще 22 процента — нейтрально, сажают только зелень, а 21 процент считают, что дача нужна только ради огорода, передает газета «Петербургский дневник».

До наступления жаркого лета огород нужно успеть обработать от паразитов, особенно это касается садовых культур. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала главный агроном России Октябрина Ганичкина.