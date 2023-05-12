Депутат Госдумы Колунов предложил увеличить штрафы для стритрейсеров

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Существующее наказание за гонки на дорогах слишком мягкое, нужно ужесточить законодательство и увеличить штрафы в несколько раз. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Московской области Сергей Колунов.

Он отметил, что меры, которые приняты в настоящее время, не работают должным образом. Штрафы на сумму до 30 000 рублей не пугают владельцев дорогих автомобилей. Они продолжают ездить по улицам на большой скорости, что приводит к авариям и гибели людей.

— Необходимо увеличить штрафы — с 10–30 тысяч до сумм в миллионах и сотнях тысяч либо с конфискацией транспортного средства, — заявил он в комментарии «360».

Парламентарий предложил наряду со штрафами ввести уголовную ответственность за организацию и участие в уличных гонках, даже если никто не погиб.

В свою очередь директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить срок лишения прав за нетрезвое вождение на скоростных трассах до трех–четырех лет, передает RT.

Введение автоматических штрафов для водителей, у которых нет полиса ОСАГО, должно защитить добросовестных автомобилистов и уменьшить цену страховки в целом. С таким сообщением выступил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.