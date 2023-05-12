В Котловке началось строительство жилого дома по реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Котловка по адресу улица Ремизова, владение 11, корпус 2, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации.

Жилой дом будет состоять из трех секций переменной этажности по индивидуальному проекту. Для отделки фасадов будут использованы крупные стеклофибробетонные панели, а металлические корзины под кондиционеры выполнят из металлических перфорированных экранов. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

— В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в новом доме будет 180 квартир: 52 однокомнатные, 90 двухкомнатных и 38 трехкомнатных. Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. В новых квартирах будет улучшенная отделка по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами проектом предусмотрена установка грузопассажирских лифтов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом с домом обустроят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.