Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Подмосковье планируют отремонтировать больше 150 дорог в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
В Подмосковье планируют отремонтировать больше 150 дорог в 2023 году
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

В 2023 году в рамках капитального ремонта планируется провести ремонт более 150 дорог муниципальной сети протяженностью более 80киломтеров.

Сообщается, что капитальный ремонт дорожных объектов позволит улучшить транспортную доступность для нескольких миллионов жителей области.

В настоящее время уже завершены работы на улице Железнодорожной в Реутове. Здесь появилась новая разворотная площадка для общественного транспорта.

В ходе капитального ремонта планируются работы по увеличению ширины проезжей части, обустройству развязок, смене покрытия с грунта на асфальт, передает «Радио 1».

В Ленинградской области специалисты дорожных предприятий приступили к ремонту трассы Рощино – Сосновая Поляна. Дорога соединяет железнодорожную станцию и особо охраняемую природную территорию «Линдуловская роща». Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», передает газета «Петербургский дневник».

Столичные службы начали обновлять в Москве дорожную разметку. Планируется, что она появится на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.

Подмосковье Ремонт Дороги
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте