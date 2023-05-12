В Подмосковье планируют отремонтировать больше 150 дорог в 2023 году

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В 2023 году в рамках капитального ремонта планируется провести ремонт более 150 дорог муниципальной сети протяженностью более 80киломтеров.

Сообщается, что капитальный ремонт дорожных объектов позволит улучшить транспортную доступность для нескольких миллионов жителей области.

В настоящее время уже завершены работы на улице Железнодорожной в Реутове. Здесь появилась новая разворотная площадка для общественного транспорта.

В ходе капитального ремонта планируются работы по увеличению ширины проезжей части, обустройству развязок, смене покрытия с грунта на асфальт, передает «Радио 1».

В Ленинградской области специалисты дорожных предприятий приступили к ремонту трассы Рощино – Сосновая Поляна. Дорога соединяет железнодорожную станцию и особо охраняемую природную территорию «Линдуловская роща». Ремонт проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», передает газета «Петербургский дневник».

Столичные службы начали обновлять в Москве дорожную разметку. Планируется, что она появится на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.