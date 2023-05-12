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Приметы и советы

Кинолог Голубев рассказал, как помочь собакам при аллергии

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев рассказал, как помочь собакам при аллергии
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В весенний период от аллергии страдают не только люди, но и собаки. Как помочь домашним питомцам при аллергии, рассказал президент Кинологической федерации Владимир Голубев.

Эксперт сообщил, что аллергены у собак абсолютно аналогичны человеческим, однако заниматься самолечением не стоит, при первых симптомах следует обратиться к ветеринарному врачу.

Среди ключевых симптомов кинолог выделил сильный зуд, наличие проплешин и воспалений, шелушений на открытых участках кожи, слезоточивость, выделения из носа.

Чтобы предотвратить аллергию у собаки в период цветения, стоит применять воздухоочиститель, а после прогулки хорошо промывать нос животного, передает «Радио 1».

В свою очередь ветеринарный врач Павел Попков напомнил, какой уход необходим питомцам весной. В это время года активизируются паразиты, от которых необходимо защищать домашних питомцев, поэтому перед прогулками на улице нужно использовать средства от клещей и блох, передает издание argumenti.ru.

Кинолог Владимир Голубев ранее назвал причины постоянного лая собак.

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