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Приметы и советы

Психолог Идзиковский рассказал, как побороть хроническую усталость

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Идзиковский рассказал, как побороть хроническую усталость
Фото: shutterstock

Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как бороться с хронической усталостью.

По словам эксперта, симптомами заболевания могут быть депрессия, тревожность, боль в мышцах и суставах, нарушение сна, проблемы с ЖКТ.

Психолог советует для начала посетить терапевта, чтобы получить профессиональную медицинскую консультацию, сдать анализы при необходимости. Также нужно наладить режим сна и избегать стрессов.

Специалист посоветовал постепенно включать физическую активность в жизнь. Можно начать с простых ежедневных прогулок.

Также Идзиковский рекомендовал освоить простые упражнения дыхательной гимнастики, передает Life.ru.

В свою очередь диетолог Елена Свиридова добавила, что важное условие в борьбе со стрессом и усталостью — ежедневное употребление овощей. Также пользу принесут цельнозерновые продукты, передает ФАН.

Ранее в столичных семейных центрах перечислили другие методы, которые также помогут справиться с хронической усталостью.

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