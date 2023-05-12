Психолог Идзиковский рассказал, как побороть хроническую усталость
Психолог Евгений Идзиковский рассказал, как бороться с хронической усталостью.
По словам эксперта, симптомами заболевания могут быть депрессия, тревожность, боль в мышцах и суставах, нарушение сна, проблемы с ЖКТ.
Психолог советует для начала посетить терапевта, чтобы получить профессиональную медицинскую консультацию, сдать анализы при необходимости. Также нужно наладить режим сна и избегать стрессов.
Специалист посоветовал постепенно включать физическую активность в жизнь. Можно начать с простых ежедневных прогулок.
Также Идзиковский рекомендовал освоить простые упражнения дыхательной гимнастики, передает Life.ru.
В свою очередь диетолог Елена Свиридова добавила, что важное условие в борьбе со стрессом и усталостью — ежедневное употребление овощей. Также пользу принесут цельнозерновые продукты, передает ФАН.
Ранее в столичных семейных центрах перечислили другие методы, которые также помогут справиться с хронической усталостью.