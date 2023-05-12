Врачи рассказали, к каким проблемам может привести недостаточное употребление воды

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Недостаточное употребление питьевой воды может быть причиной нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Эксперт отметил, что многие люди не соблюдают питьевой режим и потребляют недостаточное количество жидкости.

Вялов уточнил, что взрослому человеку нужно выпивать минимум 1,5 литра в сутки, передает ФАН.

В свою очередь невролог Павел Хорошев добавил, что нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. При недостаточном количестве воды увеличивается вязкость крови и снижается скорость кровотока. Мозг и все остальные ткани недополучают кислород, что приводит к возникновению головных болей, передает Life.ru.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как соблюдать правильный питьевой режим.