Euractiv: Евросоюз оценил потери украинской армии в 13 тысяч убитых и 35 тысяч раненых

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Разведка Европейского союза заявила, что с начала российской специальной военной операции украинская армия потеряли 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч ранеными. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил портал Euractiv, ссылаясь на внутренний меморандум Евросоюза.

Отмечается, что в документе используются данные, предоставленные украинским военно-политическим руководством, а также основанные на сообщениях в СМИ и утечках разведданных.

В документе также говорится, что, по оценкам профильных американских специалистов, потери Украины составили 17,5 тысячи убитыми. Всего же стали инвалидами, погибли или пропали без вести за время военных действий от 124 до 131 тысячи украинских военнослужащих, говорится в материале.

При этом глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что потери украинских войск за прошедший месяц составили более 15 тысяч человек.

В свою очередь бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продолжение конфликта приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих украинской армии и демографической катастрофе.