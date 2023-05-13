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Звезда «Малефисенты» Фаннинг потеряла роль из-за подписчиков в соцсети

Ирэна Колесова
Общество
Звезда «Малефисенты» Фаннинг потеряла роль из-за подписчиков в соцсети
кадр из фильма Малефисента

Актриса Эль Фаннинг рассказала, как оказалась без важной для нее работы просто из-за социальных сетей. Такое сообщение распространил портал Deadline.

— Я не получила роль в большом проекте, потому что на вкус студии у меня было мало подписчиков. Возможно, была и другая причина, но обратную связь я получила такую, — вспомнила артистка в материале.

В итоге актриса сообщила, что на роль ее все-таки не взяли. Какой именно фильм она подразумевала в своем рассказе, она так и не поделилась. Однако отметила, что на данный момент в ее микроблоге уже появилось порядка 6 миллионов подписчиков.

Фаннинг сейчас 25 лет, она начала сниматься еще маленьким ребенком. В съемках участвовала и ее старшая сестра Дакота. В Малефисенте с Анджелиной Джоли Эль сыграла принцессу Аврору.

29 мая 2014 в российский прокат вышла картина Роберта Стромберга «Малефисента». Однако до сих пор не все российские зрители познакомились с этой картиной. «Вечерняя Москва» нашла три причины, по которым обязательно стоит посмотреть этот фильм.

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