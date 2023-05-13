Главные новости к утру 13 апреля

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Туристов с маломерного судна «Контесса», которое ранее потеряло ход возле берегов Сахалинской области, переправили на берег, все они в полной безопасности. Об этом сообщил представитель морского спасательного центра Южно-Сахалинска.

Президент США Джо Байден с ухмылкой наблюдал за тем, как журналистов, которые пытались задать ему острые вопросы, выгоняли из Белого дома. Такое видео появилось 12 мая на телеканале Fox News.

Министерство здравоохранения России утвердило перечень медицинских противопоказаний, при наличии которых гражданину может быть отказано в предоставлении услуг на дому, в полустационарной или стационарной форме. Приказ с подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко был опубликован на официальном портале правовой информации.

Британские ракеты Storm Shadow, которые Лондон обещал передать Киеву, не смогут существенно повлиять на баланс сил в зоне СВО. Такое мнение выразил обозреватель The Telegraph Льюис Пейдж.

В шведском городе Эребру мужчина напал на свою бывшую одноклассницу, потому что подумал, что она является российским агентом. Кроме того, он зарезал мать девушки, оставив на месте записку в честь Украины, сообщает газета Aftonbladet.